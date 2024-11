Mercato : Il reste au RC Lens, «j’ai été en colère»

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Après la déception et la colère, l'heure de vider son sac est arrivée. Kévin Danso, recalé par l'AS Roma après la visite médicale, s'est longuement confié sur son été particulier et sur son état de santé. Malgré ce transfert avorté, l'international autrichien du RC Lens conserve son sourire et lie son destin à une volonté de Dieu, très présent dans sa vie.

Kévin Danso est tombé des nues lors du dernier mercato estival. Alors qu’il se voyait déjà porter le maillot de l’AS Rome, le défenseur central a vu ses rêves s’écrouler après la visite médicale. Le club italien a décidé de ne pas aller au bout de cette opération après des suspicions de problèmes cardiaques. Danso a passé une multitude de tests durant l’été qui n’ont rien révélé. Et c’est à Lens que l’international autrichien terminera la saison.

« Ça m'a fait mal »

Lors d’un entretien accordé à la Voix du Nord, il est revenu sur cet épisode. « Ça m'a fait mal. Mais c’est arrivé à plein de joueurs et je suis bien à Lens. J’ai une famille ici, le staff, les joueurs, tout le monde. Ce qui m’a le plus blessé, c’est que je n’ai pas pu jouer contre le Panathinaïkos. Peut-être qu’on aurait joué la Coupe d’Europe, on ne sait pas… D’abord, j’ai été en colère, je n’avais jamais eu quelque chose comme ça auparavant. Mais j’ai vécu tellement de choses dans ma vie, elles m’ont aidé à gérer tout ça facilement » a déclaré Danso.

Danso s'est relevé

Sa foi et sa relation à Dieu lui ont permis de tourner la page assez vite. « J’ai vu des spécialistes. Trois ou quatre. J’ai de la chance, je remercie Dieu d’avoir pu aller en Suisse puis en Angleterre passer les mêmes tests. Je n’ai pas fait d’opération. Tout arrive pour une raison et je crois en ça » a lâché le joueur du RC Lens.