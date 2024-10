«Hors de moi», le RC Lens pousse un coup de gueule

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Dans le derby du Nord, le LOSC est allé s’imposer sur la pelouse du RC Lens samedi soir (0-2). Un succès qui s’est dessiné dans le temps additionnel et dans lequel Lucas Chevalier a eu un rôle prépondérant. Toutefois, la célébration du gardien lillois n’a pas du tout été au goût d’Adrien Thomasson, qui a dénoncé des « gestes inadmissibles » de sa part.

C’est dans une ambiance tendue que s’est conclu le derby du Nord entre le RC Lens et le LOSC samedi soir (0-2). Une rencontre remportée dans les ultimes instants par les Dogues grâce à des buts de Jonathan David et Mohamed Bayo, tous les deux inscrits dans le temps additionnel. Lucas Chevalier n’a pas caché sa joie après le penalty transformé par le premier nommé, mimant des tirs de fusil en direction des tribunes.

Le RC Lens voulait s'en débarrasser, il balance tout sur son mercato ! https://t.co/3s9mcxvz6D pic.twitter.com/KPuBhCEZMG — le10sport (@le10sport) October 19, 2024

« Il faut toujours faire preuve d’humilité »

Un chambrage qui n’a pas été très bien accueilli au sein du RC Lens. « J’ai pris les choses très, très mal, vu du banc. Je suis quelqu’un de très calme, mais c’est vrai que là, j’étais un peu hors de moi parce que j’ai vu des gestes de leur gardien qui étaient inadmissibles. Dans le football, il y a toujours des vainqueurs et des perdants, mais pour moi, il faut toujours faire preuve d’humilité », a déclaré Adrien Thomasson, dans des propos relayés par So Foot.

« J’espère que ça lui servira de leçon »

« Je ne souhaite de mal à personne, mais quand on gagne ce genre de match et qu’on connaît le contexte, il faut faire très, très attention aux gestes qu’on peut montrer envers les supporters », a poursuivi Adrien Thomasson, qui espère que cela « servira de leçon » à Lucas Chevalier. « Si le match se finit de cette façon et jusque dans les couloirs, c’est entièrement lui le premier responsable. Ce sont des gestes qui sont totalement inutiles. Le trashtalk fait partie du sport, mais pas ce genre de gestes à mes yeux. »