RC Lens : Il se fait recadrer en direct après la polémique

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Le comportement de Lucas Chevalier a fait polémique samedi soir, lors de la victoire du LOSC sur la pelouse du RC Lens (0-2). Le chambrage du gardien lillois est très mal passé auprès des Sang et Or, ce qui lui a valu un recadrage de la part de son président Olivier Létang, mais surtout de son entraîneur, Bruno Genesio.

« J’ai pris les choses très, très mal, vu du banc. » À l’image d’Adrien Thomasson, le RC Lens n’a pas apprécié l’attitude de Lucas Chevalier. Le LOSC s’est imposé dans le temps additionnel face aux Sang et Or (0-2) et après le penalty transformé par Jonathan David, le gardien des Dogues a laissé exploser sa joie en mimant des tirs de fusil en direction des tribunes.

Le RC Lens voulait s'en débarrasser, il balance tout sur son mercato ! https://t.co/3s9mcxvz6D pic.twitter.com/KPuBhCEZMG — le10sport (@le10sport) October 19, 2024

«Ce sont des gestes qui sont totalement inutiles»

« Je suis quelqu’un de très calme, mais c’est vrai que là, j’étais un peu hors de moi parce que j’ai vu des gestes de leur gardien qui étaient inadmissibles. Dans le football, il y a toujours des vainqueurs et des perdants, mais pour moi, il faut toujours faire preuve d’humilité. Je ne souhaite de mal à personne, mais quand on gagne ce genre de match et qu’on connaît le contexte, il faut faire très, très attention aux gestes qu’on peut montrer envers les supporters. J’espère que ça lui servira de leçon. Si le match se finit de cette façon et jusque dans les couloirs, c’est entièrement lui le premier responsable. Ce sont des gestes qui sont totalement inutiles. Le trashtalk fait partie du sport, mais pas ce genre de gestes à mes yeux », a déclaré Adrien Thomasson.

«On lui a fait la remarque et ça ne se reproduira pas»

« Il est lillois, formé au club. Pendant 95 minutes, il a entendu des quolibets derrière lui », a expliqué Olivier Létang après la rencontre. « On lui a dit qu’il fait toujours rester mesuré, respectueux. On a du respect pour tout le monde. C’est très important. » En conférence de presse, Bruno Genesio a lui aussi légèrement recadré Lucas Chevalier : « Je n’ai pas pu tout voir sur le terrain, mais on en a parlé dans le vestiaire. J’ai entendu les remarques qui ont été faites. Je crois que c’est encore un très jeune joueur, il est lillois et c’est peut-être lui qui a vécu le plus d’émotions dans ce derby. Quand vous êtes né à Lille, c’est encore une émotion supplémentaire par rapport aux autres. Je pense qu’il doit apprendre aussi. C’est un garçon qui est extraordinaire, dont le style n’est pas du tout d’être irrespectueux. Je pense que ça peut arriver. On lui a fait la remarque et ça ne se reproduira pas. »