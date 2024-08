Mercato : Le vestiaire de l’OM débloque un transfert de De Zerbi

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A 19 ans, Valentin Carboni est désormais un joueur de l’OM. Prêté avec option d’achat par l’Inter Milan, le milieu de terrain a rejoint l’effectif de Roberto De Zerbi, où il a pu retrouver l’un de ses compatriotes argentins : Leonardo Balerdi. D’ailleurs, au moment de s’expliquer sur son choix de venir à l’OM, Carboni n’a pas manqué de souligner l’importance du Marseillais.

Depuis l’ouverture du marché des transferts, l’OM empile les recrues et ça ne devrait pas s’arrêter de sitôt sur la Canebière. Comme l’été dernier avec Joaquin Correa, le club phocéen a refait affaire avec l’Inter Milan. Ainsi, l’OM s’est offert les services de Valentin Carboni. Le milieu de terrain de 19 ans a rejoint Marseille sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Il faudra ainsi s’offrir 36M€ pour recruter définitivement l’Argentin, qui pourra par la suite être racheté pour 40M€ par l’Inter Milan grâce à une clause de rachat.

OM : Ejecté par De Zerbi, ce crack n'en revient pas ! https://t.co/ZPlQI0350B pic.twitter.com/6dN6tSYQWR — le10sport (@le10sport) August 10, 2024

« Il a essayé de me convaincre pour que je vienne ici »

Evoquant pour les médias de l’OM son arrivée au sein du club phocéen, Valentin Carboni a expliqué à quel point Leonardo Balerdi a été important. « Oui évidemment j’ai parlé avec Balerdi et il a essayé de me convaincre pour que je vienne ici. Nous partagions la même chambre avant la Copa America avec la sélection, nous avons développé une bonne relation, une belle amitié et c’est un bon mec en plus d’être un grand joueur. Je suis très heureux d’être venu et de pouvoir partager des moments avec lui », a fait savoir Carboni.

Carboni, un nouvel Argentin à l’OM

Avec Valentin Carboni, l’OM accueille donc un nouveau joueur argentin. Un lien à propos duquel le néo-Olympien a d’ailleurs confié : « Je connais quelques joueurs argentins qui ont porté le maillot de l’OM comme Balerdi. Je connais également Lucho Gonzalez, Gabriel Heinze et Lucas Ocampos. Il y a beaucoup de grands joueurs qui sont passés par ici ».