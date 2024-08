Mercato - OM : Une bataille au sommet pour la succession d’Aubameyang ?

Axel Cornic

Meilleur buteur de la dernière saison avec 30 réalisations, Pierre-Emerick Aubameyang a quitté l’Olympique de Marseille pour rejoindre l’Arabie Saoudite et le club d’Al Qadsiah. Un problème en plus pour le président Pablo Longoria, qui va désormais devoir trouver un remplaçant au Gabonais, avec deux options précises évoquées ces derniers jours.

Un an après avoir perdu Alexis Sanchez, voilà que l’OM se retrouve une nouvelle fois à chercher son attaquant de pointe. Et la tâche ne s’annonce pas simple puisque s’il a été très critiqué à ses débuts, Pierre-Emerick Aubameyang a été l’un des grands acteurs de la deuxième partie de saison marseillaise !

L’OM piste Wahi et Nketiah

Comme souvent depuis le début du mercato, la réaction de l’OM a été rapide et deux dossiers très chauds semblent se présenter, avec Elye Wahi et Eddie Nketiah. Le premier aurait déjà fait l’objet d’une offre tout récemment, tandis que le second serait fortement apprécié par Roberto De Zerbi. Selon les dernières indiscrétions de The Athletic, il aurait été proposé à Marseille pour près de 30M€.

Un seul arrivera

Ce samedi, La Provence nous apprend que l’OM travaille effectivement sur ces deux pistes, mais seulement une devrait aboutir sur un accord. Car l’idée de Pablo Longoria serait de recruter soit Wahi soit Nketiah en ce mercato estival et non les deux en même temps. A noter que pour l'attaquant du RC Lens le prix fixé tournerait également autour des 30M€.