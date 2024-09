Mercato : Le Real Madrid refuse un crack à 45M€

Jean de Teyssière

L’été du Real Madrid a été très calme sur le mercato. Seuls Kylian Mbappé est arrivé au club, libre, tout comme Endrick, acheté en décembre 2022 par le club madrilène. La recherche de jeunes talents est un véritable projet pour les clubs et le Real Madrid a tenté le coup Franco Mastantuono. Mais face aux rumeurs et à la montée des enchères, le club espagnol s’est finalement retiré.

Franco Mastantuono est peut-être un nom qui ne vous dit encore rien, mais il pourrait être le futur talent du football mondial. La pépite argentine, âgée de 17 ans, évolue au poste de milieu de terrain offensif et provoque l'attrait de plusieurs grands clubs, comme le Real Madrid...

Transferts : Avant le Real Madrid, Mbappé a dit non à trois équipes ! https://t.co/qJ99QwJppV — le10sport (@le10sport) September 1, 2024

Le Real Madrid a supervisé Franco Mastantuono

Comme révélé par AS, le mercato madrilène n’a pas été très animé mais les dirigeants madrilènes se sont tout de même intéressés à une pépite du football argentine : Franco Mastantuono. Joueur de 17 ans à River Plate, le milieu offensif a été repéré par le Real Madrid qui a souvent envoyé des émissaires en Argentine pour superviser la pépite argentine. Quand on connaît la faculté du Real Madrid à convaincre les joueurs et les clubs, cet intérêt aurait pu être bénéfique pour la future carrière de Mastantuono.

Le Real Madrid se retire !

Sauf que AS révèle que rien ne se serait passé comme prévu avec Franco Mastantuono. Il s’avère en effet que la présence et l’intérêt du Real Madrid a vite été dévoilé au grand public, ce qui a eu le don d’énerver les dirigeants madrilènes. Il faut dire que Mastantuono bénéficie d’une grande popularité en Argentine, lui qui a déjà fait l’objet de plusieurs reportages et a récemment prolongé son contrat, assorti d’une clause libératoire de 45M€. Tout cela a refroidi le club espagnol qui a ensuite vu des clubs comme Manchester United ou le FC Barcelone s’intéresser au milieu de terrain argentin.