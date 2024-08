Real Madrid : Mbappé critiqué, une légende craque totalement !

Pierrick Levallet

Pour ses débuts au Real Madrid, Kylian Mbappé avait sans doute rêvé mieux. Le capitaine de l’équipe de France n’évolue pas à son véritable niveau et peine à prendre ses marques. Le natif de Bondy n’échappe donc pas aux critiques, que ce soit en France ou en Espagne. Et cela n’a pas manqué de faire dégoupiller un certain Yannick Noah.

Après avoir mis un terme à son aventure au PSG cet été, Kylian Mbappé a démarré un nouveau chapitre de sa carrière en signant libre au Real Madrid. Le capitaine de l’équipe de France, présenté en grande pompe dans un Santiago Bernabéu plein à craquer, était naturellement très attendu pour ses débuts. Mais le natif de Bondy déçoit pour l’instant.

Mbappé déjà critiqué au Real Madrid

Kylian Mbappé peine à prendre ses marques dans le onze de Carlo Ancelotti. Résultat : un seul petit but en quatre matchs jusqu’à présent. Le champion du monde 2018 n’y arrive pas et fait donc déjà l’objet de critiques que ce soit en France ou en Espagne. Cela a révolté Yannick Noah, qui n’a pas manqué de le faire savoir.

«Si c'est mon môme, mais je deviens fou»

« Quand je vais d'un endroit à l'autre, j'écoute la radio, j'entends un peu les trucs sur les réseaux sociaux mais p*****, foutez lui la paix ! Ça fait trois minutes qu'il est au Real Madrid, laissez-le ! Il avait des posters, il rêvait d'y être, il arrive... Mais il a raté une passe, il a raté un but... Si c'est mon môme, mais je deviens fou, laissez-le ! Le gamin, il s'est fait un nom, c'est un des meilleurs. Il est un peu moins bon... Tu changes de pays, de maison, tes potes ne sont plus là, ta famille... Ce n'est pas simple » a pesté le vainqueur de Roland-Garros en 1983 au micro d’Europe 1. Reste maintenant à voir si Kylian Mbappé saura faire taire ses détracteurs en haussant son niveau de jeu au Real Madrid au cours des prochaines semaines.