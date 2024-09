OM : Un contrat en or dégainé le dernier jour du mercato ?

Axel Cornic

Du côté de l’Olympique de Marseille on a décidé d'investir gros sur le nouveau projet mené par Roberto De Zerbi, révolutionnant totalement l’effectif. Ils sont plus d’une dizaine à être arrivés au cours de l’été, mais lors du dernier jour du mercato une occasion en or se serait présentée pour le club marseillais.

Le visage de l’OM a totalement changé depuis la fin de saison dernière. Exit Pierre-Emerick Aubameyang, Iliman Ndiaye ou encore Jonathan Clauss, place à Mason Greenwood, Elye Wahi et à Pierre-Emile Højbjerg. Et ça marche plutôt bien pour le moment, puisque les Marseillais sont toujours invaincus en trois journées de Ligue 1.

Bennacer à l’OM ?

Au sein du club on aurait toutefois pu faire mieux, avec une recrue dans les toutes dernières heures du mercato. Il s’agit d’Ismaël Bennacer, qui était poussé vers la sortie du côté de l’AC Milan, avant de finalement y rester. L’OM aurait tâté le terrain, tout comme l’Atlético de Madrid, mais finalement aucun n’a réussi à rafler la mise.

Il aurait pu devenir le joueur le mieux payé du club

Pourtant, à Marseille on semblait prêts à faire des gros efforts pour l’international algérien. D’après les informations de La Gazzetta dello Sport, s’il avait signé à l’OM cet été, Ismaël Bennacer serait automatiquement devenu le joueur le mieux payé de toute l’équipe ! A noter que pour le moment, le Marseillais le mieux payé est Højbjerg, avec 6M€ brut par an.