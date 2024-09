Mercato : Il se lâche sur son transfert à l’OM !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Arrivé très tôt cet été à l'OM, Lilian Brassier vient de débuter la nouvelle saison avec déjà une place de titulaire dans l'effectif. Suspendu pour la première journée face à Brest, son ancien club, il semble s'inscrire parfaitement dans les plans de jeu de Roberto De Zerbi. Le défenseur central de 24 ans semble déjà s'y plaire.

Formé au Stade Rennais, Lilian Brassier a surtout fait ses armes à Brest où il a joué entre 2021 et 2024. Le défenseur central français a participé à l'aventure incroyable du club breton jusqu'au podium de Ligue 1 et il a attiré quelques convoitises. Cet été, il a fini par rejoindre l'OM, quelques jours après l'officialisation de Roberto De Zerbi. Après la victoire des Marseillais à Toulouse samedi soir (3-1), il s'est confié sur son arrivée.

Mercato - OM : De Zerbi confirme, Longoria et Benatia voulaient signer cet attaquant ! https://t.co/yD2HcUqnlN pic.twitter.com/VSb4OxqmsY — le10sport (@le10sport) September 1, 2024

Brassier savoure ses débuts à l'OM

Auteur de trois saisons pleines à Brest, Lilian Brassier s'est engagé début juillet à l'OM avec un prêt avec option d'achat estimée à 12M€. Le Français semble être un bon élément sur lequel le staff souhaite s'appuyer, et ce malgré sa jeunesse. « Je me sens bien, je suis entouré de grands joueurs, j’apprends tous les jours, j’observe beaucoup et c’est comme ça que je me lance dans le grand bain. On a un style de jeu, j’ai l’habitude de monter avec le ballon mais c’est différent ici mais j’apprends aussi, c’est plaisant », a-t-il déclaré au micro de DAZN après la rencontre face à Toulouse.

Une nouvelle équipe en construction

Après une saison ratée, l'OM ne joue pas de Coupe d'Europe cette année et avait à cœur de construire un nouvel effectif capable de retrouver les devants de Ligue 1. Le club a beaucoup travaillé ces dernières semaines dans cet objectif et le début de saison est pour l'instant largement satisfaisant. « C’est un bilan positif, on a gagné deux matches avec un nul qu’on aurait pu gagner, on est une nouvelle équipe, on essaie d’être fiable, serein et de construire quelque chose » poursuit l'ancien Brestois.