Mercato : Le Real Madrid plombé par une clause secrète ?

Avant de signer Kylian Mbappé cet été, le Real Madrid a frappé un gros coup sur le mercato en 2023. Le club madrilène a lâché aux alentours de 100M€ pour arracher Jude Bellingham des mains du Borussia Dortmund. Et les Merengue pourraient être amenés à verser plus d’argent à l’équipe allemande à cause d’une clause secrète incluse dans la transaction.

Le Real Madrid a frappé un très grand coup sur le mercato en 2023. Le club madrilène a lâché un total de 103M€ pour mettre la main sur Jude Bellingham. La première saison de la star anglaise a été une franche réussite. Le milieu de terrain de 21 ans a été le deuxième buteur de l’équipe derrière Vinicius Jr, et a même remporté la Ligue des champions.

Le Real Madrid va payer plus cher le transfert de Bellingham ?

De ce fait, Jude Bellingham est l’un des favoris pour remporter le Ballon d’Or cette année. Il devrait également figurer dans l’équipe de l’année. Et si tel est le cas, le Real Madrid devrait verser plus d’argent au Borussia Dortmund comme le rapporte AS. Cette condition aurait été fixée à travers une clause secrète incluse dans la transaction.

Du lourd se prépare pour le mercato d'été 2025

Mais si le Real Madrid doit payer plus cher le transfert de Jude Bellingham, son budget mercato pour l’été prochain sera inévitablement moins élevé. Les Merengue auraient pourtant prévu du lourd pour renforcer l’effectif de Carlo Ancelotti. Après Kylian Mbappé, les dirigeants madrilènes voudraient continuer à réaliser de gros coups sur le marché des transferts. À suivre...