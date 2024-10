Transferts - PSG : Le Qatar a réclamé une révolution !

Amadou Diawara

Depuis l'arrivée de Luis Campos lors de l'été 2022, le PSG a changé de politique de recrutement. En effet, le club de la capitale ne se jette plus sur des superstars, préférant bâtir un collectif fort avec des jeunes joueurs. Une révolution réclamée par le Qatar.

Depuis le rachat du Qatar en 2011, le PSG a changé de dimension. En effet, le club rouge et bleu peut désormais rêver plus grand grâce aux investissements colossaux de son nouveau propriétaire.

Mercato : Jackpot pour le PSG, «c’est un joueur très coté» https://t.co/NoeDGH5DjW pic.twitter.com/0Z15TI7QEO — le10sport (@le10sport) October 22, 2024

Le Qatar veut rajeunir le PSG

Déterminé à remporter la Ligue des Champions, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi s'est offert les plus grandes stars de la planète, notamment Zlatan Ibrahimovic, Lionel Messi, Neymar ou encore Kylian Mbappé. Mais depuis l'été 2022, et l'arrivée de Luis Campos, le club de la capitale a changé son fusil d'épaule.

PSG : Campos et Luis Enrique valident cette révolution

Ne faisant plus de la Ligue des Champions une obsession, le PSG a décidé de mettre fin à la génération bling-bling. D'après les indiscrétions de L'Equipe, le Qatar veut désormais que son écurie recrute des joueurs plus jeunes, et ce, pour ne plus être seulement un club acheteur à moyen terme. Depuis Doha, on souhaiterait « dégager un peu la voie vers l'élite aux meilleures pousses de sa formation ». Une nouvelle stratégie encouragée par Luis Campos et qui correspond parfaitement aux désirs de Luis Enrique.