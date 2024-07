Mercato : Le RC Lens boucle un transfert !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Au cours des dernières saisons, le RC Lens n’a cessé de réaliser de gros paris sur le mercato. En 2022, les Sang et Or avaient tenté un gros coup en déboursant 6M€ afin de recruter l’attaquant polonais Adam Buksa. Mais très peu en vue puis prêté par Lens la saison dernière, l’avant-centre polonais de 27 ans va très prochainement connaître un nouveau transfert.

Le mercato estival du RC Lens sera scruté avec attention. Après de superbes saisons réalisées sous les ordres de Franck Haise, le club nordiste a fait appel à Will Still. Et si certaines recrues sont attendues du côté des Sang et Or, un départ de taille pourrait prochainement avoir lieu.

Mercato - RC Lens : En feu en Allemagne, il déclenche une guerre ! https://t.co/ccbDiW8gzf pic.twitter.com/Ngj39mh3uV — le10sport (@le10sport) July 8, 2024

Le RC Lens a bouclé un transfert surprenant

En 2022, la cellule de recrutement du RC Lens avait frappé un coup surprenant du côté de la MLS. En effet, le club artésien avait bouclé l’arrivée d’Adam Buksa en provenance du New-England Revolution, contre la somme de 6M€. Néanmoins, l’avant-centre polonais n’aura jamais réussi à se faire une place au sein du collectif lensois, avec seulement huit petits matchs disputés au cours de l’exercice 2022-2023.

Direction le Danemark pour Adam Buksa

Prêté cette saison du côté d’Antalyaspor, Adam Buksa a cartonné, avec pas moins de 16 buts en 33 matchs de championnat. Et à en croire les dernières indiscrétions de Foot Mercato, l’avenir du Polonais va s’écrire loin de Lens. Le média révèle ainsi qu’Adam Buksa va très prochainement s’engager en faveur de Midtjylland au Danemark.