Mercato - PSG : La presse italienne dévoile une demande «choc»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Bien décidé à recruter le successeur de Kylian Mbappé, le PSG fait de Khvicha Kvaratskhelia, sa grande priorité sur le mercato. Un dossier qui s’annonce toutefois très compliqué compte tenu de la fermeté du Napoli dans ce dossier. Néanmoins, les discussions seraient au point mort pour une prolongation de contrat, le Géorgien réclamant 8M€ par à son club, se basant sur l’offre du PSG.

L’objectif prioritaire du PSG cet été sera de trouver le successeur de Kylian Mbappé. Pour cela, le club parisien fait de Khvicha Kvaratskhelia sa grande priorité. Un dossier qui s’annonce toutefois insoluble compte tenu de la volonté très claire du Napoli de conserver son ailier géorgien pour lequel des discussions ont débuté pour prolonger.

Le PSG va refuser un transfert à 45M€ ? https://t.co/dkfKiNn0XE pic.twitter.com/9Icq5fE9iu — le10sport (@le10sport) July 10, 2024

Kvaratskhelia réclame une fortune à Naples !

Cependant, selon les informations de La Gazzetta dello Sport, ces négociations sont actuellement au point mort. Et pour cause, le média italien fait état d’une demande « choc » de Khvicha Kvaratskhelia qui réclamerait un salaire annuel de 8M€ pour accepter de prolonger. Cela représente une augmentation très importante pour l’international géorgien qui touche actuellement environ 1,8M€ par an. De son côté, Naples refuse de lui offrir plus de 5,5M€ pas saison.

Conte veut clarifier la situation le plus rapidement possible

Il vaut dire que Khvicha Kvaratskhelia se base sur l’offre du PSG, qui lui a proposé un salaire annuel de 11M€, pour négocier avec Naples. La situation semble donc dans une impasse, ce qui agacerait Antonio Conte. Selon La Gazzetta dello Sport, le nouvel entraîneur de Naples, qui fait du Géorgien le leader de son projet, veut clarifier la situation le plus rapidement possible afin que cela ne plombe pas le début de saison de Naples.