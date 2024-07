Mercato : Ibrahimovic va provoquer un énorme transfert au PSG ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que l'AC Milan cherche un nouvel avant-centre, Zlatan Ibrahimovic ferait le forcing pour recruter Alvaro Morata. Un transfert qui pourrait d'ailleurs avoir une incidence du côté du PSG. Et pour cause, l'Atlético de Madrid s'intéresserait à Randal Kolo Muani pour remplacer son buteur espagnol. Le mercato des attaquants devrait donc rapidement s'emballer.

L'Euro s'achèvera dimanche soir, ce qui devrait permettre au mercato de s'accélérer, et il s'annonce particulièrement actif en ce qui concerne les attaquants. Le PSG cherche notamment un remplaçant à Kylian Mbappé, mais ce n'est pas tout puisque c'est bien Alvaro Morata qui pourrait déclencher un jeu de chaises musicales qui aura même une incidence du côté de la capitale.

Ibrahimovic veut Morata à l'AC Milan

En effet, le capitaine de la sélection espagnole devrait quitter l'Atlético de Madrid dans les prochains jours et selon les informations de Gianluca Di Marzio, c'est vers l'AC Milan que se dirige Alvaro Morata. Ce serait un choix du conseiller sportif de Rossoneri, un certain Zlatan Ibrahimovic, qui devrait parvenir à ses fins dans ce dossier.

Kolo Muani visé pour remplacer Morata ?

Un transfert qui pourrait bien avoir un impact du côté du PSG. Et pour cause, selon les informations du journaliste de Sky Italia, confirmées par Sports Zone, la priorité de l'Atlético de Madrid pour remplacer Alvaro Morata se nomme Randal Kolo Muani. L'attaquant du PSG, recruté pour 90M€ il y a un an, serait donc le plan A des Colchoneros, devant Artem Dovbyk, qui sort d'une grosse saison à Gérone.