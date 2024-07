Mercato : Il débarque au RC Lens et se fait fracasser

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet été, le RC Lens a annoncé de grands changements en interne, notamment au poste d’entraîneur pour lequel Franck Haise a été remplacé par Will Still. Mais ce n’est pas tout puisque le poste de directeur général a également changé puisque Arnaud Pouille a cédé sa place à Pierre Dréossi qui était alors que FC Metz où son départ continue de faire parler. Bernard Serin ne décolère pas.

Après une saison décevante compte tenu de la précédente conclue à la deuxième place, le RC Lens a entamé de nombreux changements en interne. Ainsi, Will Still a remplacé Franck Haise sur le banc, ce dernier ayant rejoint l'OGC Nice. Mais ce n'est pas tout puisque pour remplacer Arnaud Pouille au poste de directeur général, les Sang-et-Or ont misé sur Pierre Dréossi qui était en poste au FC Metz. Il avait annoncé son départ juste avant le barrage retour contre l'ASSE, ce qui n'avait pas manqué de faire parler. Et Bernard Serin, président du club lorrain, a encore du mal à digérer.

Le FC Metz n'a pas digéré le départ de Dréossi

« C’est parce qu’il a été rendu officiel à Lens. Quoi qu’il en soit il n’est pas sur le terrain, ce ne sont pas les directeurs sportifs mais les entraîneurs qui conduisent l’équipe. Il avait décidé de nous quitter parce qu’il répondait à une offre de Lens, c’est son choix. Mais cette annonce n’a aucune incidence sur le résultat du match », estime-t-il au micro de Moselle TV, avant d’en rajouter une couche.

«Les recrutements que nous avons fait l’an dernier résultent d’un mercato raté»

« Je l’ai su assez tard, comme tout le monde. Il me l’a dit le jour où ça a été annoncé. Je lui en veux sans lui en vouloir, il est aussi associé à la descente en raison des recrutements. Les recrutements que nous avons fait l’an dernier, il l’a dit lui même dans la presse, résultent d’un mercato raté », ajoute Bernard Serin.