Mercato : Le RC Lens a eu chaud, l'entraineur avoue tout !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Actuel entraîneur du RC Lens, Will Still poursuit son aventure avec une autre équipe de Ligue 1, après avoir connu une première expérience avec le Stade de Reims. Le très jeune coach n'était pas forcément attendu en France, puisque tout le relie à l'Angleterre. Il a tenu à se confier sur les raisons qui l'ont poussé à s'engager avec le club nordiste.

A seulement 31 ans, Will Still est toujours l'entraîneur le plus jeune en poste parmi les cinq grands championnats européens. Le Belgo-Britannique a fait ses débuts en France à Reims, en réussissant parfois de jolis coups. Malheureusement, l'aventure s'est terminée brusquement juste avant la fin de la saison, et finalement, il a trouvé refuge au RC Lens.

Mercato - RC Lens : Décision prise pour le transfert d'un buteur https://t.co/6FbPS0LCrU pic.twitter.com/BELoIhBAYq — le10sport (@le10sport) September 13, 2024

Still aurait pu migrer vers l'Angleterre

En s'engageant au tout début du mercato estival avec le RC Lens, Will Still est un profil qui plaît en France. Ce qu'il a réussi à Reims a attiré l'œil, et après son aventure en Ligue 1, beaucoup imaginaient un départ en Angleterre, mais ce sera pour plus tard. « Tout le monde m'envoyait là-bas, mais dans ma tête, rien n'était décidé. J'ai toujours dit qu'un jour j'aimerais y aller, parce que je suis Anglais, que j'ai une maison là-bas, que ma compagne y vit, mais je n'ai jamais dit quand. Le projet sportif est bien plus important, et je veux penser de façon égoïste à ma carrière » affirme-t-il dans une interview accordée à L'Equipe.

«La meilleure décision a été prise»

Parti de Reims alors qu'il restait encore quelques matches à disputer dans la saison, Will Still n'avait pas envie de quitter la France tout de suite. « Il n'y avait pas l'envie de fuir la L1 après la fin d'histoire avec Reims ? Pas du tout. Je n'ai jamais eu de problèmes avec qui que ce soit. Je sais ce qui s'est passé, pourquoi je suis parti, mais ça s'arrête là. Je n'en veux pas à la France ou aux journalistes. La meilleure décision a été prise » affirme-t-il.