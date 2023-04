Mercato : Le PSG s’en mord les doigts, il jubile

Thomas Bourseau

Eduardo Camavinga a échappé au PSG pour s’engager au Real Madrid. Le club de la capitale peut s’en vouloir au vu de la progression du Français au Real Madrid. Il raconte le long processus de son transfert.

Il était l’une des priorités du Qatar pour le mercato estival de 2021. À l’époque, Le Parisien révélait une volonté des propriétaires du PSG de mettre la main sur la nouvelle figure montante du football français qu’était Eduardo Camavinga.

«C’était une période où on était dans l’attente»

Alors qu’il ne lui restait plus qu’une année de contrat, Camavinga avait demandé un bon de sortie à ses ex-dirigeants du Stade Rennais. « Mon transfert au Real Madrid ? À partir du début de la pré-saison, j’avais fait part au club de ma décision de partir. On attendait les offres qui n’arrivent pas forcément parce que puisqu’il me restait qu’un an de contrat, la majeure partie des clubs attendait que je sois gratuit. C’était une période où on était dans l’attente ». a confié Eduardo Camavinga en interview pour 1VS1.

Le PSG prépare un retour surprise, l’annonce qui peut tout changer https://t.co/jUOKcMFXWX pic.twitter.com/xXaRqf8ItY — le10sport (@le10sport) April 22, 2023

«Oh, comment j’étais content, tu signes dans le meilleur club du monde»