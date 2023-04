Le PSG rêve d’un attaquant à 150M€, ça s’agite en coulisses

Arnaud De Kanel

Comme souvent, le PSG veut signer l'attaquant qui a émerveillé l'Europe. Cette saison, c'est Victor Osimhen qui fait forte impression en Italie avec Naples. Conscients de l'intérêt de plusieurs clubs dont le PSG, les Partenopei préparent la succession de leur attaquant vedette.

Victor Osimhen risque de faire parler de lui dans les semaines à venir. A l'approche du mercato, l'attaquant du Napoli fait saliver de nombreux clubs européens. Aurelio De Laurentiis compte en profiter pour faire monter les enchères mais surtout pour récupérer un beau chèque afin de remplacer au mieux le Nigérian. D'ailleurs, quatre attaquants seraient sur la short-list des Napolitains.

Naples réclame 150M€ pour Osimhen

D'après les informations de RMC Sport , Victor Osimhen est la priorité absolue du PSG pour renforcer son secteur offensif. Il faudra débourser un sacré chèque car la Gazzetta dello Sport indique que Naples attend pas moins de 150M€ pour le lâcher. Outre le PSG, Manchester United et le Bayern Munich seraient également sur les rangs de l'attaquant nigérian. Ainsi, Naples ne se fait plus trop d'illusion et prépare déjà sa succession.

Quatre profils ciblés