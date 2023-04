Il lâche une incroyable révélation après son transfert au PSG

La rédaction

Auteur de 39 matchs toutes compétitions confondues avec le PSG cette saison, Sergio Ramos est devenu l’un des hommes forts de Christophe Galtier. Alors que le contrat de l’Espagnol expire en juin prochain, ce dernier ne sait toujours pas s’il restera à Paris l’an prochain, lui qui était arrivé libre en provenance du Real Madrid en 2021. D’ailleurs, Ramos a affirmé sa préférence pour la ville de Madrid.

Sergio Ramos n’oublie pas ses racines. Si ce dernier a prouvé cette saison qu’il souhaitait réellement s’imposer au PSG, l’expérimenté défenseur de 37 ans aura marqué l’histoire du côté du Real Madrid où il a évolué pendant 16 ans. Dans un entretien accordé au magazine espagnol Esquire , l’Espagnol est revenu sur la différence entre la ville de Paris et la capitale espagnole.

Sergio Ramos se rend régulièrement à Madrid

« Paris est une ville qui a tout et dont les habitants m'ont permis de me sentir chez moi dès mon arrivée » , répond brièvement Sergio Ramos au sujet de son déménagement en France. « D'un autre côté, Madrid est évidemment Madrid et je l'aime pour son atmosphère, ses musées, ses restaurants... Mais surtout pour les gens, la famille et les amis de toutes ces années. J'ai toujours ma maison à Madrid, alors quand le calendrier me le permet, j'y vais de temps en temps avec ma famille ou mes amis. Dans tous les cas, il s'agit de deux des villes les plus importantes et les plus belles du monde » .

Sergio Ramos « amoureux » de Madrid