Mercato express, le RC Lens boucle un transfert en 24 heures

Thibault Morlain

Dernièrement, ça a bougé dans l’organigramme du RC Lens avec le départ du directeur sportif, Florent Ghisolfi, pour l’OGC Nice. Il a alors fallu se réorganiser pour les Nordistes, mais visiblement, ça n’a pas été trop compliqué. On a pu notamment le voir lors du dernier mercato hivernal avec une opération réalisée en quelques heures seulement.

Le RC Lens a perdu gros avec le départ de Florent Ghisolfi. Parti en pleine saison pour l’OGC Nice, l’ex-directeur sportif lensois était à l’origine de la réussite du projet actuel. Mais voilà qu’il a donc décidé de relever un nouveau défi chez les Aiglons. Une perte importante pour le RC Lens, qui semble avoir parfaitement réussi à digérer cela.

Mercato : Coup de théâtre, le PSG prêt à frapper fort au RC Lens https://t.co/9A1vRzSnmV pic.twitter.com/PVP6hR4Ugx — le10sport (@le10sport) April 22, 2023

Lens recrute Fulgini en vitesse

Lors du dernier mercato hivernal, le RC Lens a montré à quel point il était toujours organisé malgré le départ de Ghisolfi. L’Equipe rapporte ainsi cette anecdote à propos du transfert d’Angelo Fulgini. Arrivé le dernier jour du mercato hivernal pour pallier la blessure d’Alexis Claude-Maurice, le milieu offensif de 26 ans a vu son transfert être réglé en seulement 24 heures. Signe de la bonne santé du RC Lens en interne…

« C'est Lens et pas autre chose »