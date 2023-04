L’OM veut une star du RC Lens, ce sera 30M€

Hugo Chirossel

Alors que l’avenir d’Alexis Sanchez, libre à la fin de la saison, est incertain, l’OM est annoncé sur la piste de plusieurs attaquants pour le prochain mercato estival. Les Olympiens s’intéresseraient notamment à Loïs Openda, auteur de 15 buts avec le RC Lens cette saison. Si les Sang et Or souhaiteraient le conserver, ils pourraient être à l’écoute d’offres aux alentours de 30M€.

« Il y a de fortes chances qu’Alexis Sanchez revienne à River . » Sur Twitter , Andrés Vazquez a jeté un froid sur l’avenir d’Alexis Sanchez à l’OM. D’après le journaliste de La Nacion , le Chilien souhaiterait retourner à River Plate, où il a évolué lors de la saison 2007/2008. Selon Calciomercato.it , Galatasaray pourrait également tenter sa chance dans ce dossier.

L’avenir de Sanchez à l’OM interroge

Car si Alexis Sanchez, libre de tout contrat à l’issue de la saison, a une option pour prolonger automatiquement d’une année supplémentaire, rien n’indique que ce sera le cas pour le moment. L’OM et l’attaquant âgé de 34 ans ont l’intention de se rencontrer une fois la saison terminée afin d’évoquer son avenir dans la cité phocéenne. En attendant, les Olympiens ont été cités sur la piste d’autres attaquants, notamment Folarin Balogun, qui impressionne cette saison avec le Stade de Reims, où il est prêté par Arsenal.

Openda est estimé à 30M€