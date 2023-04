L’OM le veut, le RC Lens va tout gâcher

Hugo Chirossel

Actuellement troisième de Ligue 1 et en course afin de se qualifier pour la prochaine édition de la Ligue des champions, le RC Lens pourrait avoir du mal à retenir certains de ses joueurs l’été prochain. C’est notamment le cas pour Loïs Openda, qui serait suivi pour plusieurs clubs, dont l’OM. Mais les Sang et Or ont des arguments en leur faveur afin de conserver l’international belge de 23 ans.

Méconnu du grand public lors de son arrivée au RC Lens, Loïs Openda est aujourd’hui un des attaquants du championnat de France les plus en vue. Auteur de 15 buts cette saison, l’attaquant âgé de 23 ans est un des grands artisans de l’excellente saison des Sang et Or . Recruté contre 10M€ en provenance du FC Bruges, l’international belge aurait tapé dans l’œil de plusieurs clubs.

L’OM parmi les clubs intéressés par Openda

D’après les informations de Foot Mercato , l’OM ferait partie des clubs intéressés par Loïs Openda. Ces derniers jours, les Olympiens ont également été annoncés sur la piste de Folarin Balogun, prêté par Arsenal au Stade de Reims. Des joueurs qui pourraient venir remplacer Alexis Sanchez. Ce dernier a une option pour prolonger son contrat, qui prendra fin en juin prochain, d’une année supplémentaire. Mais pour le moment, rien n’indique que le Chilien restera à l’OM, d’autant plus que River Plate et Galatasaray souhaiteraient s’attacher ses services.

Le RC Lens a toutes ses chances pour le conserver