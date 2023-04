Mercato : Griezmann a une folle idée en tête

Arnaud De Kanel

Resplendissant depuis qu'il est revenu du Qatar, Antoine Griezmann fait le bonheur de l'Atletico de Madrid. L'international tricolore est de retour au top et c'est une bonne nouvelle pour les Colchoneros qui affrontent le FC Barcelone dimanche. Epanoui dans la capitale espagnole, Griezmann garde tout de même une petite idée derrière la tête pour son avenir.

Le grand Antoine Griezmann est de retour. Après un début de saison compliqué, lié notamment à des détails contenus dans son prêt, Grizou porte les Colchoneros et il s'est enfin racheté auprès des supporters. L'international tricolore est de nouveau aimé à Madrid et il se sent très bien dans la capitale espagnole. Néanmoins, fan des Etats-Unis, Griezmann ne cache pas pour autant son envie de rejoindre la MLS tôt ou tard.

«J'ai toujours dit que je voulais jouer en MLS»

Dans un entretien accordé à DAZN , Antoine Griezmann a réitéré son désir de jouer en MLS. « J'ai toujours dit que je voulais jouer en MLS, mais en Europe, j'ai tout fait pour revenir ici et être accepté », a lâche l'attaquant français, qui a toutefois fait le choix de revenir à l'Atlético de Madrid avant de rejoindre les Etats-Unis.

«Il n'y a pas de meilleur club et il n'y a pas d'endroit où je me sente plus heureux»