Griezmann se lâche sur son calvaire avec Messi

Lors de son passage au FC Barcelone, Antoine Griezmann avait côtoyé Lionel Messi avant que ce dernier ne rejoigne le PSG. Malheureusement pour la star des Bleus, son aventure en Catalogne s'était soldée sur un échec. Griezmann ne s'est jamais vraiment imposé au Barça et il reconnait avoir vécu des moments durs.

Antoine Griezmann renait avec l'Atletico Madrid. Sur la lancée de sa Coupe du monde exceptionnelle, le polyvalent international français porte les Colchoneros . Cette saison, Griezmann comptabilise 11 buts et 8 passes décisives. Il retrouvera le FC Barcelone, son ancien club, ce dimanche pour le choc de la 30ème journée de Liga. L'occasion parfaite pour revenir sur son passage plus que délicat en Catalogne aux côtés de Leo Messi.

«La première année a été compliquée»

Dans un entretien accordé à DAZN , Antoine Griezmann a reconnu que sa première saison au Barça avait tourné à la catastrophe. « La première année a été compliquée, j'étais remplaçant, je ne jouais pas, j'étais dans un autre système, à un autre poste. J'ai dû m'habituer à tout ça. J'ai aimé ma deuxième année, je l'ai appréciée », a-t-il confié. Enfin épanoui à l'Atletico après un retour hostile, Griezmann a retrouvé une seconde jeunesse grâce à Diego Simeone. Il sait bien qu'il lui doit une fière chandelle.

«J'avais hâte de rejouer pour lui»