Mercato : Le PSG reçoit un gros coup de pression

Alexis Brunet

La saison prochaine, le PSG aimerait bien pouvoir compter sur Xavi Simons, mais cela n’est pas aussi simple que cela. En effet, le Néerlandais aura le mot final concernant son avenir et il y a de grandes chances pour qu’il décide de ne pas revenir à Paris. Le club de la capitale pense donc à plusieurs autres joueurs, dont Désiré Doué. Mais Luis Campos doit se dépêcher s’il veut recruter le Rennais, car plusieurs formations anglaises aimeraient boucler ce dossier très rapidement.

Pour le moment, le PSG n’a enregistré qu’une nouvelle recrue cet été. C’est le gardien de but Matvey Safonov qui s’est engagé avec le club de la capitale. Le Russe débarque du FK Krasnodar et il s’est engagé jusqu’en 2029, moyennant un chèque de 20M€. Il est difficile pour les dirigeants parisiens de boucler d’autres transferts actuellement, car l’Euro 2024 bloque le marché.

Le PSG compte sur Xavi Simons

Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, le PSG veut que Xavi Simons fasse son retour à Paris cet été. Luis Enrique est séduit par son profil et il est persuadé qu’il peut s’incorporer à merveille dans son schéma de jeu. Problème, le Néerlandais n’en est pas forcément persuadé et il pense que le club de la capitale ne pourrait pas lui offrir le temps de jeu conséquent qu’il demande. Ainsi, le milieu offensif ne se précipite pas dans sa prise de décision et il doit donner sa réponse après l’Euro 2024. Les Pays-Bas affronteront l’Angleterre le mercredi 10 juillet, en demi-finale.

PSG : Ousmane Dembélé a vécu un calvaire https://t.co/HjWLjxeyEt pic.twitter.com/A7eSgxu2iL — le10sport (@le10sport) July 7, 2024

Le PSG a du souci à se faire pour Désiré Doué