Mercato : Le PSG prépare une révolution

Cet été, le PSG compte bien mettre la main sur de nombreux renforts. Dans le même temps, le club de la capitale devra également trouver des portes de sortie pour certains joueurs. C’est notamment le cas des Parisiens qui reviennent de prêt et, sur les dix concernés, une majorité va quitter Paris.

Luis Enrique l’a affirmé à la fin de la saison dernière : le PSG va beaucoup recruter. Le technicien espagnol avait également ajouté qu’il sera dur de jouer pour le club de la capitale et qu’il faudra que chacun mérite sa place. Dans ce sens, l’avenir semble bouché pour certains Parisiens.

Le PSG va se séparer de nombreux joueurs de retour de prêt

Selon les informations du quotidien sportif catalan Sport, le PSG ne devrait pas faire dans la dentelle au sujet des joueurs de retour de prêt. Le club de la capitale devrait se séparer d’une grande majorité de joueurs dans cette situation. Au total, Paris avait prêté une dizaine de joueurs l’été dernier.

Le cas Xavi Simons est compliqué

Après leurs prêts plus ou moins concluants, dix joueurs ont fait leur retour au PSG cet été. On y trouve notamment Xavi Simons mais également Renato Sanches, Ismaël Gharbi, Juan Bernat, Cher Ndour, Ayman Kari, Colin Dagba, Noah Lemina, Lucas Lavallée et Vimoj Muntu Wa Mungu. Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, le club de la capitale compte sur le Néerlandais, mais ce dernier souhaite évoluer au sein d’une autre équipe. Le Bayern Munich et le RB Leipzig sont les favoris pour l’accueillir, probablement sous la forme d’un prêt.