Mercato : Le PSG prépare une énorme révolution !

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le PSG s’intéresse de près à João Neves. Le milieu de terrain de Benfica attise les convoitises, et pourrait débarquer à Paris accompagné d’un certain Joshua Kimmich. Dans le sens des départs, les dirigeants espèrent également se séparer de deux éléments devenus indésirables. Explication.

Cet été, une véritable révolution pourrait avoir lieu au sein de l’effectif du PSG. En effet, le club parisien cherche à se renforcer à tous les postes, et notamment au milieu de terrain. L’entrejeu parisien pourrait être considérablement remanié dans les prochaines semaines, tandis que comme révélé par le10sport.com le 11 avril dernier, Paris s’intéresse de près à João Neves.

João Neves et Joshua Kimmich dans le viseur

À en croire les dernières indiscrétions du Correio Da Manhã, le PSG avance positivement dans ce dossier qui, selon RMC Sport, est la grande priorité de Luis Enrique pour ce mercato estival. Le média portugais révèle ce mercredi qu’un accord existe entre Paris et le clan du joueur en vu d’un transfert cet été. Jorge Mendes, l’influent agent portugais qui représente le crack de Benfica, va d’ailleurs se rendre prochainement à Paris afin de potentiellement conclure le deal. Mais ce n’est pas tout. En effet, le PSG convoite un profil plus expérimenté également, et apprécie fortement le profil de Joshua Kimmich, en partance du Bayern Munich.

Le PSG veut se séparer de deux joueurs

Mais si les deux milieux de terrain sont convoités par les Rouge et Bleu, le PSG sait que ces deux transferts sont conditionnés par un dégraissage dans l’entrejeu. Ainsi, le Correio Da Manhã révèle que les deux victimes des arrivées de Joshua Kimmich et de João Neves pourraient se nommer Manuel Ugarte et Carlos Soler. Concernant l’Uruguayen, le10sport.com vous a révélé en exclusivité que ce dernier faisait l’objet d’une offre de 45M€ de la part de Manchester United… Affaire à suivre de très près donc.