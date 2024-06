Mercato : Le PSG prépare un retour surprise à 50M€

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

A en croire la presse allemande, le PSG aurait des vues sur Kingsley Coman. Formé à Paris, l'international français ne serait pas contre un retour en Ligue 1 et des premières discussions ont eu lieu entre les deux parties. Le Bayern Munich est favorable à un transfert, mais seulement à partir d'une certaine somme.

L'Euro bat son plein, mais les équipes françaises sont au boulot pour renforcer leur groupe. C'est le cas du PSG, qui souhaite boucler la succession de Kylian Mbappé au plus vite. La dernière piste en date mène à un joueur de Didier Deschamps. Selon les informations de Sky Sports , le PSG ferait partie des équipes susceptibles de recruter Kingsley Coman. Pourtant, l'ailier gauche n'imaginait pas quitter le Bayern Munich cet été. « Mon contrat court jusqu'en 2027. Maintenant, on connaît le foot. Il y a récemment eu un changement d'entraîneur, de directeur sportif, de président…Donc je vais peut-être recevoir un appel dans deux semaines genre : ‘On ne pas pas de toi'. Bon ok ça m'étonnerait mais il y a tellement de facteurs qui entrent en jeu » avait-il déclaré au début du mois de juin dans les colonnes du JDD.

Le PSG prépare le retour de Coman ?

Mais à en croire le média allemand, Vincent Kompany ne compterait pas sur lui pour la saison prochaine. Le PSG a eu vent de cette nouvelle et les premiers contacts ont eu lieu avec l'entourage de Kingsley Coman. Formé à Paris, l'ailier ne fermerait pas la porte à un retour. Il pourrait retrouver dans la capitale plusieurs de ses coéquipiers comme Ousmane Dembélé, Lucas Hernandez, Warren Zaïre-Emery ou encore Bradley Barcola.

Le Bayern Munich fixe son prix