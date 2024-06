PSG - Real Madrid : Un autre coup à la Mbappé se confirme ?

Pierrick Levallet

En quête de nouveaux renforts pour compenser le départ de Kylian Mbappé, le PSG veut recruter à tous les postes. Les dirigeants parisiens entendent notamment mettre la main sur Leny Yoro pour offrir une nouvelle option défensive à Luis Enrique. Le Real Madrid serait aussi sur le coup, et imaginerait le recruter pour 0€.

Le PSG devrait encore se montrer très actif sur le marché des transferts cet été. Les dirigeants parisiens entendent pallier le départ de Kylian Mbappé en recrutant à tous les postes, y compris en défense. Dans cette optique, Luis Campos a multiplié les pistes sur le mercato jusqu’à présent. Il a notamment un joueur de Ligue 1 dans son viseur.

Le PSG a des vues sur Leny Yoro

En effet, Le10Sport.com vous a révélé en exclusivité que le conseiller football du PSG avait des vues sur Leny Yoro. Le crack du LOSC a fait sensation cette saison, à tel point qu’il aurait aussi tapé dans l’oeil du Real Madrid. La Casa Blanca aurait d’ailleurs prévu d’opter pour la même stratégie qu’avec Kylian Mbappé.

Le Real Madrid veut le recruter pour 0€