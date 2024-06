Mercato : Le PSG plombé en Ligue 1 pour ce transfert ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Luis Campos aurait des vues sur Maghnes Akliouche, qui sort d’une saison pleine avec l’AS Monaco. Un dossier qui s’annonce d’ores et déjà complexe alors que le club de la Principauté souhaite renouveler le bail de sa pépite. Le conseiller sportif du PSG aurait quant à lui déjà discuté avec l’entourage du milieu offensif…

Souhaitant miser davantage sur de jeunes joueurs, si possible français, Luis Campos aurait jeté son dévolu sur un autre espoir de la Ligue 1. On savait le PSG intéressé par Leny Yoro (LOSC), un dossier que vous avait révélé le10sport.com durant l’hiver et qui reste d’actualité, mais selon Sports Zone , c’est du côté de l’AS Monaco que Luis Campos souhaiterait piocher pour renforcer le PSG sur un plan plus offensif.

Le PSG lorgne Maghnes Akliouche

En effet, Luis Campos apprécierait le profil de Maghnes Akliouche, intérêt renforcé par les échos positifs entendus par le conseiller sportif du PSG concernant la mentalité du Monégasque de 22 ans qui sort d’une saison pleine avec 31 apparitions au total, dont 26 en Ligue 1. Une rencontre aurait déjà eu lieu entre Campos et l’entourage d’Akliouche, mais le club de la Principauté ne compte pas laisser filer sa pépite.

L’AS Monaco veut le prolonger