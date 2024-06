Transferts : Le PSG passe à l'action pour un autre crack de Ligue 1 !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que le PSG a récemment été associé à Leny Yoro (LOSC) ou encore Désiré Doué (Stade Rennais), un autre espoir de la Ligue 1 aurait tapé dans l’oeil de Luis Campos en la personne de Maghnes Akliouche. Le conseiller sportif du club de la capitale aurait échangé avec l’entourage du joueur de l’AS Monaco à l’approche du mercato estival…

L’an dernier, le projet du PSG a pris un virage important. Le club souhaite désormais se passer des gros noms et cherche à miser davantage sur de jeunes joueurs à fort potentiel capable de se fondre dans le collectif. Neymar, Lionel Messi ou encore Sergio Ramos ont aussi quitté la capitale l’an dernier, laissant notamment la place à Bradley Barcola, Ousmane Dembélé ou encore Lucas Beraldo. Le recrutement de joueurs français est un plus dans cette nouvelle politique sportive du PSG, et cela se ressent sur les dernières cibles évoquées.

Mbappé : Une signature historique est annoncée https://t.co/lNmZ2ngm9o pic.twitter.com/sqgZdumUKl — le10sport (@le10sport) June 3, 2024

Le PSG a aussi coché le nom de Maghnes Akliouche

Pour renforcer la défense, le PSG mise en priorité sur Leny Yoro (LOSC) comme vous l’a révélé le10sport.com dès cet hiver. Un dossier toujours à l’étude. Le nom de Désiré Doué (Stade Rennais) a également été cité, mais d’après nos informations, l’ailier de 19 ans n’est pas les tablettes parisiennes à ce jour. En revanche, il en serait autrement pour Maghnes Akliouche.

Rencontre avec l’entourage