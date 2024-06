Mercato : Transfert surréaliste en vue pour Neymar ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors qu'il a rejoint l'Arabie Saoudite l'été dernier pour environ 90M€, Neymar se remet d'une grave blessure au genou. Mais sera-t-il toujours sous les couleurs d'Al-Hilal ? La question se pose puisque selon Marcelo Bechler, un retour au FC Barcelone ne semble pas totalement impossible.

Au cœur du précédent mercato estival, Neymar avait quitté le PSG pour rejoindre Al-Hilal en Arabie Saoudite pour environ 90M€. Gravement blessé au genou, le Brésilien a finalement très peu joué cette saison. Et il se pourrait qu'il ne revienne pas tout de suite dans le championnat saoudien. Et pour cause, Marcelo Bechler, journaliste pour TNT Sports qui avait annoncé en premier le transfert de Neymar au PSG en 2017, assure qu'une signature au FC Barcelone cet été n'est pas à exclure. L'arrivée d'Hansi Flick à la place de Xavi change la donne.

Vers un retour de Neymar au Barça ?

« Neymar à Barcelone sous Flick ? Plus de chance qu'avec Xavi, oui. Xavi ne voulait pas de Neymar la saison dernière, ce n'était pas un joueur intéressant ou à cause de l'état physique de Neymar. Avec Xavi non, mais avec Flick PEUT-ÊTRE, il y a une porte ouverte », lance le journaliste brésilien sur sa chaîne YouTube avant de poursuivre.

