Mercato : Le PSG interpelle sa nouvelle recrue !

En accélérant la cadence au cours des dernières semaines pour réussir son mercato, le PSG a pu officialiser l'arrivée de nouvelles recrues. C'est le cas de Désiré Doué, qui a débarqué la semaine dernière du Stade Rennais. Le jeune milieu de terrain a signé pour 5 ans et il était convoité pour ses belles qualités. A 19 ans, il a déjà joué 76 matches en Ligue 1 et sera attendu pour un nouveau défi. En conférence de presse, Luis Enrique a confirmé l'arrivée d'un très bon joueur.

A l'aube d'un premier match au Parc des Princes très attendu, le PSG aura peut-être l'occasion de tester à nouveau quelques recrues et pourquoi pas Désiré Doué. Le médaillé d'argent des derniers Jeux olympiques vient d'arriver au club de la capitale et visiblement, son transfert plaît à beaucoup de monde. En conférence de presse, Luis Enrique a été interrogé sur le jeune milieu offensif.

Mercato - PSG : La réponse troublante de Luis Enrique sur son avenir ! https://t.co/TP7qUz71lQ pic.twitter.com/Go1tmWmkbu — le10sport (@le10sport) August 22, 2024

« Je suis très content de sa signature »

Le PSG a parfois eu du mal à concrétiser ses dossiers en cours sur le mercato durant l'été. Désiré Doué, 19 ans, semble avoir le profil pour briller dans la meilleure équipe française malgré son âge. Du moins, c'est ce que Luis Enrique semble penser. « L'adaptation pour un joueur français comme Désiré Doué est plus facile car il n'y a pas la barrière de la langue. Il vient du pays et il connaît le club, c'est un joueur polyvalent, il a tout ce qu'on recherche dans ce profil de joueur offensif. Il est très complet et il va beaucoup nous aider, je suis très content de sa signature » a déclaré l'entraîneur espagnol en conférence de presse ce jeudi.

Le PSG a payé cher

Pour Désiré Doué, le PSG a été assez généreux puisque le transfert a eu lieu autour des 50M€ avec des bonus, une somme largement supérieure à celle qui apparaît sur le site Transfermarkt, qui évalue le joueur à 30M€. C'est bien la preuve que l'on attend de grandes choses de sa part dans les prochains mois.