Mercato : Le PSG distancé pour ce transfert XXL ?

Depuis plusieurs semaines, le PSG aurait coché le nom de Victor Osimhen pour se renforcer offensivement. Il ne reste plus que deux jours de mercato, mais le club de la capitale ne semble finalement pas déterminé à accélérer sur ce dossier. En effet, les dirigeants parisiens ne seraient pas à fond sur la piste, contrairement à Al-Ahli et Chelsea qui multiplient les efforts pour signer le Nigérian.

À quelle fin de mercato doit-on s’attendre pour le PSG ? Il y a fort à parier que le club de la capitale va se montrer actif d’ici la fin du marché des transferts, aussi bien pour les achats que pour les ventes. Pour ce qui est des achats, Luis Campos pourrait bien recruter un attaquant supplémentaire, en raison de la blessure de Gonçalo Ramos. Un défenseur pourrait également être acheté, si certains départs interviennent dans ce secteur (Danilo Pereira, Milan Skriniar).

Quelles pistes en attaque ?

Il ne sera pas facile de trouver le bon joueur pour remplacer Gonçalo Ramos, tout en ne lui fermant pas la porte pour son retour. Depuis plusieurs semaines, le PSG pense à Ademola Lookman, qui évolue à l’Atalanta Bergame. Le joueur souhaite venir, mais son club souhaiterait plutôt le garder. Les dirigeants parisiens pensent également à Jadon Sancho, mais l’Anglais est en train de prendre le chemin de la Juventus.

Le PSG se fait distancer dans l’opération Osimhen

En plus de Lookman et de Sancho, le PSG penserait à Victor Osimhen, selon certaines sources. Mais le club de la capitale serait distancé dans ce dossier, puisque, d’après les informations du journaliste Fabrizio Romano, ce serait Al-Ahli et Chelsea qui tiendraient la corde. L’attaquant aurait d’ailleurs une préférence pour Chelsea, qui doit se mettre d’accord avec lui niveau salaire. Cela confirme donc l’exclusivité le10sport.com en date du 21 juillet, dans laquelle nous vous révélions que le PSG ne discutait pas pour Victor Osimhen avec les dirigeants de Naples. Le champion de France n’a pas jeté son dévolu sur le Nigérian, mais plutôt sur son coéquipier, Khvicha Kvaratskhelia.