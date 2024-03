Mercato : Le PSG confirme une grosse recrue !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Recruté par le PSG lors du dernier mercato hivernal en provenance du championnat brésilien pour 20M€, Lucas Beraldo est en train de s’installer comme une valeur sûre de la défense parisienne. D’ailleurs, Luis Enrique ne tarit pas d’éloges au sujet de sa jeune recrue et de nouveau hommage à Luis Campos pour cette trouvaille.

Son nom ne vous disait probablement rien avant cet hiver, et pourtant, Lucas Beraldo (20 ans) fait désormais figure de titulaire au PSG. Le jeune défenseur central brésilien a débarqué en janvier en provenance de São Paulo pour 20M€, lui qui figurait depuis un moment sur la short-list de Luis Campos. Profitant des blessures de Kimpembe, Skriniar et Marquinhos, Beraldo enchaine les matchs depuis sa signature et livre des performances relativement convaincantes avec le PSG.

Luis Enrique s’enflamme pour Beraldo

Interrogé en conférence de presse après la qualification du PSG face à l’OGC Nice mercredi soir en Coupe de France (3-1), Luis Enrique a de nouveau vanté les mérites de Lucas Beraldo : « Ce qui me plaît le plus chez lui c’est son intelligence dans la lecture des situations. Avec le ballon, il est très tranquille et génère des passes au coeur du jeu qui nous provoquent de la supériorité. Sans ballon, il est également super intelligent. C’est un élément clé d’être intelligent quand vous faites face à des attaquants plus rapides ou puissants. Il a de la personnalité, sans aucun doute », indique l’entraîneur du PSG.

« Une belle trouvaille de Campos »