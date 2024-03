Départ de Mbappé : Un transfert à 115M€ au PSG ?

Thomas Bourseau

Enfant de Manchester United, Marcus Rashford a prouvé une nouvelle fois sa fidélité aux Red Devils en prolongeant son contrat l’été dernier jusqu’en 2028. Le PSG tenterait en coulisses d’en faire le successeur de Kylian Mbappé. Et quand bien même le club parisien serait prêt à casser sa tirelire, ce ne serait pas assez pour United.

Kylian Mbappé va plier bagage après sept saisons passées au PSG. En effet, le champion du monde tricolore a fait part à son président Nasser Al-Khelaïfi de sa décision à la mi-février de ne pas prolonger son contrat courant jusqu’au terme de la saison. Direction le Real Madrid pour Mbappé selon toute vraisemblance.

Un pont d’or offert à Rashford par le PSG ?

Et afin de combler le vide que laissera le meilleur buteur de l’histoire du club, le PSG se tournerait vers Marcus Rashford. Nasser Al-Khelaïfi serait d’ailleurs bien emballé par le potentiel recrutement de l’international anglais en lui offrant un salaire de 585 000€ par semaine d’après The Daily Star.

Pour Marcus Rashford, Manchester United attendrait 115M€