Mercato : le PSG bientôt fixé pour cette star !

Benjamin Labrousse

Lors du prochain mercato estival, le PSG pourrait chercher à se renforcer au niveau de son milieu de terrain. Pilier du Bayern Munich depuis de nombreuses saisons, Joshua Kimmich est convoité par le club parisien. Nouveau directeur sportif de l’écurie bavaroise, Max Eberl a affirmé ce samedi que la situation du milieu de 29 ans allait prochainement être mise au clair.

Cet hiver, le PSG a sondé plusieurs profils au milieu de terrain. Le club de la capitale souhaite activement renforcer ce secteur de jeu, et avait lorgné certaines cibles de choix. Cela avait été le cas pour Bruno Guimaraes (Newcastle) notamment, mais également pour Joshua Kimmich. La star du Bayern Munich serait toujours dans les petits papiers du PSG, comme l’avait récemment confirmé Laurent Perrin, journaliste au Parisien : « Kimmich est l'une des cibles prioritaires. Comme nous l'avons écrit, il est très intéressé par le projet » .

Le Bayern Munich sort du silence pour Kimmich

En difficulté cette saison avec le Bayern Munich, où il a notamment connu quelques tensions avec le staff de Thomas Tuchel, Joshua Kimmich pourrait-il être l’objet d’un départ cet été ? Directeur sportif du club bavarois depuis peu, Max Eberl s’est exprimé à propos du milieu de terrain. « Pour l'instant, Josh est indispensable à droite. Il jouera également au poste d'arrière droit lors des championnats d'Europe, il est donc dans une certaine mesure bénéfique pour le football allemand qu'il puisse désormais jouer à ce poste » , a d’abord évoqué Eberl au micro de Sky Germany .

« La conversation n'a pas encore eu lieu, mais elle aura lieu »