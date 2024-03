Haaland : Une annonce pour préparer le transfert ?

La rédaction

Interrogé cette semaine au sujet de son avenir, Erling Haaland a lâché une réponse qui a fait parler, estimant qu’il était impossible de prévoir l’avenir. Alors que le Norvégien est notamment envoyé du côté du Real Madrid, le journaliste Fabrizio Romano juge honnête cette sortie de l’attaquant sous contrat jusqu’en 2025.

Cité du côté du Real Madrid ou encore du FC Barcelone, Erling Haaland n’a pas fini de faire parler de lui à l’avenir. Interrogé cette semaine concernant la suite de sa carrière, le Norvégien a laissé planer le doute alors que son contrat avec Manchester City court jusqu’en juin 2027. « Je suis très heureux, surtout avec les gens qui m'entourent. Le manager, les directeurs, le conseil d'administration, je suis vraiment heureux, je dois le dire. Je le dis maintenant, ce sera probablement un gros titre, demain on ne sait jamais ce que l'avenir nous réserve, mais je suis heureux. Vous pouvez écrire cela, mais vous devez aussi écrire tout ce que j'ai dit auparavant. Je suis heureux », a-t-il fait savoir aux journalistes. De son côté, Fabrizio Romano comprend cette déclaration.

« Il est difficile pour lui de promettre qu'il jouera pour Manchester City toute sa vie »

« Cette sortie est très claire. Je pense que ce que nous l'avons entendu dire ici est certainement très honnête, et c'est la réalité en ce moment , a souligné le spécialiste du mercato sur le site CaughtOffside . Il est difficile pour lui de participer à une conférence de presse et de promettre qu'il jouera pour Manchester City toute sa vie. Il ne peut certainement pas le garantir et je pense qu'il est tout à fait juste de mentionner cette phrase . »

Une clause libératoire pour tout relancer ?