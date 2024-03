Mercato : Un pote d’Aubameyang à l’OM, une révélation tombe

Hugo Chirossel

Après avoir quitté l’ASSE lors de l’été 2022, Denis Bouanga aurait bien aimé faire son retour en France et notamment à l’OM. Mais finalement, le Los Angeles FC a annoncé la prolongation du compatriote de Pierre-Emerick Aubameyang. En réalité, ce serait surtout l’entourage du Gabonais qui serait à l’origine des rumeurs l’envoyant à Marseille.

Lors de l’été 2022, Denis Bouanga a fait le choix de quitter l'ASSE et l’Europe pour prendre la direction du Los Angeles FC, en MLS. Un an et demi plus tard, l’attaquant âgé de 29 ans aurait aimé faire son retour en France. En ce sens, il avait ouvert la porte à un transfert à l’OM, avouant que cela était « toujours dans un coin de ma tête ».

Gattuso viré, l’OM lui adresse un beau message https://t.co/PrZcfwz2Zw pic.twitter.com/221w9vh699 — le10sport (@le10sport) March 9, 2024

Bouanga a prolongé au Los Angeles FC

Mais finalement, c’est bien au Los Angeles FC que Denis Bouanga va poursuivre sa carrière. En effet, le club américain a officialisé la prolongation du Gabonais jusqu’en décembre 2027, avec une option pour une année supplémentaire. Une prolongation qui le rend « très heureux », comme il l’a confié aux médias du club.

L’entourage de Bouanga à l’origine de la rumeur OM ?