Mercato : Révolution au FC Nantes, Gasset lâche son verdict

Arnaud De Kanel

Après un début de saison compliqué, le FC Nantes a encore changé d'entraineur. Il y a trois mois, Pierre Aristouy était en effet évincé et c'est Jocelyn Gourvennec qui lui a succédé. Jean-Louis Gasset, qu'il retrouvera dimanche soir au Vélodrome, est heureux de voir que les Canaris ont fait confiance à un entraineur français.

Deux des plus grands clubs de l'histoire du football français s'affrontent ce week-end. Dimanche, l'OM recevra en effet le FC Nantes au Vélodrome pour le compte de la 25ème journée de Ligue 1. Un duel d'entraineurs français puisque Jean-Louis Gasset affrontera Jocelyn Gourvennec. Les deux hommes se respectent énormément.

Gourvennec élogieux avec Gasset

Vendredi, le coach du FC Nantes a salué le travail de son homologue marseillais. « On sait qu'on va jouer une équipe en pleine bourre. Depuis que Jean-Louis (Gasset) a repris l'équipe, ils en ont mis trois au Chakhtior (Donetsk), quatre à Montpellier, cinq à Clermont et quatre à Villarreal. Ils enquillent, on les sent libérés, ils réussissent des choses qu'ils avaient parfois du mal à faire », a lâché Jocelyn Gourvennec. Jean-Louis Gasset y est également allé de son mot sympa.

«Un bon entraineur»