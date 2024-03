Mercato : Benatia a bouclé un renfort de taille à l’OM !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le 20 février dernier, l'OM officialisait l'arrivée de Jean-Louis Gasset. Alors que l'on pensait que Stéphane Tessier était l'initiateur de ce coup de maître, le mérite pourrait revenir à Mehdi Benatia. Pour l'actuel coach marseillais, c'est bien le conseiller sportif de Pablo Longoria qui serait à l'origine de son arrivée à Marseille.

Le coup de poker de l'OM se révèle être payant. Venu à Marseille pour assurer la succession de Gennaro Gattuso, Jean-Louis Gasset a donné raison à ses dirigeants. Avec quatre victoires en quatre matches, le technicien de 70 ans fait déjà l'unanimité à l'OM. Lors de la présentation de l'entraîneur, Pablo Longoria a confirmé être à l'origine de cette nomination. « Je suis président et j'ai pris la décision de faire venir Jean-Louis Gasset » avait confié le dirigeant espagnol, mettant fin à une rumeur insistante qui évoquait un rôle de Stéphane Tessier, actuel directeur général du club phocéen, dans ce dossier.

« Je pense que c'est Medhi qui a pensé à moi »

Mais présent en conférence de presse ce samedi, Jean-Louis Gasset affirme que son profil aurait été soufflé par Mehdi Benatia, actuel conseiller sportif de Pablo Longoria. « Je pense que c'est Medhi (Benatia) qui a pensé à moi car on a des amis en commun. Quand ils ont du définir le profil de l'homme idéal, je pense que c'est Medhi qui a dit mon nom » a confié le coach marseillais.

Gasset n'est pas arrivé seul