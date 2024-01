Mercato : Le PSG a un joker pour oublier Mbappé

Axel Cornic

Avec le possible départ de Kylian Mbappé en juin prochain, le Paris Saint-Germain a commencé à lui chercher un potentiel successeur et la piste menant à Rafael Leão. Ce dernier a l’avantage de bien connaitre la Ligue 1, puisqu’il a explosé par le passé au LOSC, où un certain Luis Campos avait insisté pour le recruter.

Les doutes persistent autour de l’avenir de Kylian Mbappé, dont le contrat se termine dans seulement quelques mois. Nous vous avons révélé sur le10sport.com que le capitaine de l’équipe de France n’a toujours pas pris la moindre décision, mais du côté du PSG on commencerait à prendre les devants.

Mercato - PSG : Luis Enrique répond à la bombe lâchée sur son avenir https://t.co/UwQ9ktKmC0 pic.twitter.com/wOEiadlx2d — le10sport (@le10sport) January 29, 2024

Leão pour remplacer Mbappé ?

Téléfoot et L’Equipe ont en effet annoncé que le club parisien aurait commencé à tâter le terrain pour le potentiel remplaçant de Kylian Mbappé, qui pourrait être Rafael Leão. Grande star de l’AC Milan, le Portugais semble avoir le profil parfait pour s’installer sur l’aile gauche de l’attaque du PSG.

Campos aux manettes, Milan tremble