PSG - Mbappé : Le successeur donne sa réponse !

Axel Cornic

Alors que Kylian Mbappé approche tout doucement de la fin de son contrat, le Paris Saint-Germain commence à tâter le terrain pour lui trouver un remplaçant si jamais il ne venait pas à prolonger dans les prochaines semaines. Ainsi, Luis Campos aurait notamment l’envie d’explorer la piste menant à Rafael Leão, ancien du LOSC désormais à l’AC Milan.

L’avenir de Kylian Mbappé monopolise les débats autour du PSG. Il faut dire qu'on ne sait toujours pas ce que fera la star française, dont le contrat se termine dans seulement quelques mois.

PSG : C’est déjà terminé pour Luis Enrique ? https://t.co/WAKcbdyAzd pic.twitter.com/tkqJa64mQ6 — le10sport (@le10sport) January 29, 2024

Mbappé n’a toujours pas donné sa réponse

La priorité du PSG reste une nouvelle prolongation pour Mbappé, après celle de 2022. Et à Paris on ne lésine pas sur les moyens, puisqu’un contrat monstrueux lui aurait été proposé, avec 100M€ net par an, sur quatre ans. Parallèlement, le Real Madrid espère enfin arracher la signature d’un joueur suivi depuis bien trop longtemps.

Leão pour le remplacer ?

Face à l’hésitation de Kylian Mbappé, le PSG se préparerait également au pire et aurait déjà trouvé son possible successeur. Il s’agirait selon Téléfoot de Rafael Leão, qui connait bien la Ligue 1 pour avoir évolué par le passé au LOSC. Désormais à l’AC Milan, il possèderait une clause de départ fixée à 175M€.

« Je n’ai jamais pensé quitter Milan »