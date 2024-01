PSG : Neymar et Mbappé ont provoqué un gros transfert !

Arnaud De Kanel

En 2011, Javier Pastore rejoignait le PSG pour 42M€ en provenance de Palerme. Un transfert retentissant pour l'époque, l'un des plus marquants du début de l'ère QSI. Mais en 2018, la belle histoire a touché à sa fin et l'Argentin s'en est allé vers l'AS Roma, motivé par les arrivées de Neymar et Kylian Mbappé dans la capitale qui ont réduit considérablement son temps de jeu.

«C’était mon choix de partir»

Javier Pastore aurait aimé finir sa carrière au PSG mais l'histoire en a décidé autrement. Les recrutements de Kylian Mbappé et Neymar sont à l'origine de son départ de la capitale en 2018 comme il l'a sous-entendu à Prime Vidéo .

«Mais Neymar est arrivé, Mbappé aussi»