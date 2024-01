Mercato : Le PSG prêt à s'attaquer à un projet sans Mbappé ?

Axel Cornic

En fin de contrat en juin prochain, Kylian Mbappé n’a toujours pas donné de réponse au Paris Saint-Germain et le scénario d’un départ libre pourrait bien se préciser. Au sein du club on semble l’avoir compris, puisque les Parisiens auraient pris les devants pour chercher un successeur à la star française.

On ne sait toujours pas ce que va faire Kylian Mbappé de son avenir. Si les médias espagnols et français ont annoncé un départ vers le Real Madrid, nous vous avons révélé sur le10sport.com que l’attaquant de 25 ans n’a toujours pas pris une décision définitive. Mais en attendant, le PSG se prépare au pire...

Mercato : Le PSG vise un nouveau crack ! https://t.co/XSqB9AHTrX pic.twitter.com/0ASaaYekPe — le10sport (@le10sport) January 29, 2024

Le flou persiste pour Mbappé

Car si en 2022 les Parisiens avaient réussi l’impossible, une nouvelle prolongation de Mbappé semble pour le moment assez délicate, même si au sein du club on semble encore y croire. Il faut dire que le PSG se donne les moyens de ses ambitions, puisqu’une offre tout bonnement pharaonique aurait été proposée au capitaine de l’équipe de France. On parle d’un salaire de 100M€ par sur quatre ans, soit un total de 400M€ sans compter les primes ou les bonus.

Leão, le remplaçant parfait ?

Pour le moment, cette offre ne semble pas avoir convaincu Kylian Mbappé et son entourage et donc, le PSG tente de se faire trouver prêt en cas d’échec. Ainsi, plusieurs médias dont Téléfoot ont annoncé récemment que son successeur aurait d’ores et déjà été trouvé et il s’agirait de Rafael Leão. Ce dernier est l’un des joueurs les plus talentueux de sa génération et connait bien la Ligue 1, puisqu’il a évolué par le passé au LOSC.

Campos est l’homme de la situation