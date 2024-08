Mercato : Le PSG a bouclé son prochain transfert ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le PSG cherche activement à recruter un ailier gauche. Alors que Paris a subi plusieurs échecs à ce poste cet été, le nom de Jadon Sancho revient avec insistance. Les négociations avec Manchester United pour le transfert de l’Anglais de 24 ans se seraient réchauffées au cours des dernières heures.

C’est la grande priorité du PSG. Si ce vendredi, le club parisien a officialisé l’arrivée de Willian Pacho en provenance de l’Eintracht Francfort contre 45M€, les dirigeants du club de la capitale cherchent toujours à attirer un ailier gauche cet été. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com le 1er avril dernier, la venue d’un joueur à ce poste est prioritaire pour Paris.

PSG : Un joueur de Luis Enrique annonce du lourd https://t.co/2zObwT2kA9 pic.twitter.com/WedrXmZLPo — le10sport (@le10sport) August 9, 2024

Le PSG cherche un ailier gauche

Problème, le PSG a subi plusieurs échecs dans ce dossier, avec Khvicha Kvaratskhelia (Naples), Nico Williams (Athletic Bilbao), mais potentiellement avec Désiré Doué (Rennes) qui aurait une préférence pour le Bayern Munich. Cependant, l’option Jadon Sancho reste active pour le club francilien. Pour rappel, l’ailier de Manchester United a d’ores et déjà reçu une proposition de la part du PSG, et serait enclin à un transfert vers Paris cet été.

Paris se rapproche pour Jadon Sancho

Cependant, le PSG doit encore s’accorder avec Manchester United autour d’une indemnité de transfert. A en croire les dernières indiscrétions du journaliste anglais Duncan Castles, les négociations entre Paris et Manchester se poursuivent actuellement, et se seraient améliorées jusqu’à quasiment parvenir à un accord. Jadon Sancho pourrait donc être le prochain transfert réalisé par les Rouge et Bleu cet été...