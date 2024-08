Mercato : Le nouveau boss de l’ASSE annonce un projet totalement fou

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L’ère Roland Romeyer-Bernard Caïazzo a donc pris en cette année 2024. Les deux hommes sont enfin parvenus à vendre l’ASSE à Kilmer Sports Ventures. Le groupe canadien a décidé de placer à la tête de la formation Ivan Gazidis. Passé par Arsenal et le Milan AC, le responsable a fait part de ses grandes ambitions pour la formation stéphanoise.

L’ASSE est passée sous pavillon canadien. Le groupe Kilmer Sports Ventures a pris le contrôle du club stéphanois et a décidé de placer à sa tête Ivan Gazidis, un dirigeant respecté et expérimenté. Durant un podcast intitulé Excellent Leadership, le nouveau président de l’ASSE a détaillé son projet pour les Verts.

Mercato : A peine arrivé, il va déjà quitter l’ASSE ? https://t.co/6oU7E53TGl pic.twitter.com/ewVTtKDNkl — le10sport (@le10sport) August 12, 2024

« Nous avons des idées réellement nouvelles »

« Nous allons faire des choses absolument excitantes. […] À Saint-Etienne, nous avons des idées réellement nouvelles que nous allons apporter. Certains diront que nous sommes fous, que c’est impossible, et j’adore ça. Je pense qu’ils l’ont dit à chaque étape. J’ai extrêmement hâte de relever le défi. Pour moi, en tant que fan de football, Saint Etienne représente beaucoup dans le monde du football, et je crois que nous pouvons réussir le come back de Saint-Etienne. C’est une grande marque ! C’est un grand club » a confié Gazidis.

Gazidis annonce la couleur

Gazidis aimerait s’appuyer sur la ferveur et sur les supporters pour conduire un projet ambitieux. « Vous savez, c’est le deuxième club à avoir remporté le plus grand nombre de titres en France, dépassé récemment par le PSG. Et c’est une ville industrielle qui a connu des moments difficiles. Le football y est primordial. Cette équipe est vraiment importante pour cette communauté. Et Larry et moi comprenons l’importance de cette communauté. Cela est étroitement lié à ce que l’on trouve réellement à Toronto, avec les Mapple Leafs, par exemple. C’est un club historique qui compte beaucoup pour les gens. Lorsque vous devenez responsable de quelque chose comme ça, vous en ressentez le poids sur vos épaules » a confié le responsable de l’ASSE.