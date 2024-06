Mercato : Le gros transfert qui se prépare au PSG !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Un petit tour et puis s'en va. Un an après son arrivée au PSG, Manuel Ugarte devrait quitter la capitale française. Recruté 60M€ l'été dernier, le milieu de terrain uruguayen ne rentre pas dans les plans de Luis Enrique et sera l'un des joueurs à suivre lors de ce mercato estival. Plusieurs équipes européennes se seraient déjà manifestées dans ce dossier.

Avec Manuel Ugarte, ça a été tout ou rien. Auteur d'un début de saison prometteur, au point de recevoir les félicitations de Luis Enrique, l'international uruguayen a soudainement disparu des radars. Ses présences dans le onze titulaire du PSG sont devenues de plus en plus rares. Aujourd'hui, Ugarte ne rentre plus dans les plans de son entraîneur. La chute est brutale pour le jeune milieu de terrain, pourtant recruté contre un chèque de 60M€ l'été dernier.

A peine arrivé, il se prépare à repartir

Malgré cet investissement, le PSG n'a pas l'intention de lui laisser une seconde chance. Selon les informations des journalistes Fabrizio Romano et Abdellah Boulma, le club parisien a pris la décision de vendre Manuel Ugarte cet été.

Plusieurs équipes veulent le récupérer

Malgré sa saison ratée, le milieu de terrain de 23 ans conserve une jolie côte sur le marché. Plusieurs équipes européennes ont déjà montré leur intérêt, notamment Manchester United, récemment acquis par INEOS.