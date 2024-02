Mercato : Le FC Nantes plombé par l'OM, il confirme

Jean de Teyssière

La fin de mercato pour le FC Nantes a été marquée par le départ de l'enfant du club, Quentin Merlin, pour l'OM. Le latéral gauche français est arrivé en terre phocéenne contre la somme de 10,5M€ et comblera le départ de Renan Lodi, parti pour l'Arabie saoudite en début de mercato. Jocelyn Gourvennec, entraîneur du FC Nantes, perd l'un de ses meilleurs joueurs, mais cela ne pouvait pas se passer autrement.

Handicapé par le départ de Renan Lodi pour l'Arabie saoudite cet hiver, l'OM devait lui trouver un remplaçant. Après avoir étudié plusieurs pistes, les dirigeants marseillais ont réussi à convaincre le FC Nantes de laisser partir leur latéral gauche, formé au club, Quentin Merlin. Un départ auquel a réagi l'entraîneur nantais, Jocelyn Gourvennec.

«Le FC Nantes ne pouvait pas proposer un nouveau projet à moyen terme à Quentin Merlin»

Dans une interview accordée à RMC Sport, l'entraîneur du FC Nantes, Jocelyn Gourvennec, évoque le départ, inéluctable, de Quentin Merlin cet hiver pour l'OM : « Si tu fermes la porte à un joueur comme ça, tu ne sais pas comment tu le récupères. Et ce dont on a besoin jusqu'à la fin de saison c'est d'une grande détermination de la part de chacun de nos joueurs. Quand il se passe ça, on ne sait pas comment ça va être derrière. Donc c'est très difficile effectivement pour ces raisons-là de retenir un joueur comme ça. Mais maintenant c'est devenu très compliqué. Le moindre jeune qui émerge, tu es attaqué tout de suite. Parce que beaucoup de clubs en France, mais surtout à l'étranger, ont des moyens hors-norme. Quand tu es face à cette réalité-là tu ne peux pas garder tes joueurs. Vous pouvez m'expliquer comme vous voulez, mais c'est mécanique. C'est impossible, on ne peut pas! Le FC Nantes ne pouvait pas proposer un nouveau projet à moyen terme à Quentin par exemple. Avec ce qui est en face, c'est impossible. »

«Je ne sais pas ce que fera Gennaro Gattuso»