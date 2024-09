Mercato : Le FC Nantes a tenté un transfert au PSG !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Difficile d'y voir clair dans le petit jeu d'Ayman Kari. En manque de temps de jeu au PSG, le jeune joueur a refusé de nombreuses propositions cet été, notamment en Ligue 1. Le FC Nantes avait notamment pensé à lui, mais il serait prêt à rester dans les tribunes pendant un an pour récupérer une importante prime à la signature en 2025.

Antoine Kombouaré ne pouvait rêver mieux. Le coach du FC Nantes a vu plusieurs de ses cadres, annoncés partants, rester au bercail. Les besoins ont aussi été comblés par la direction. « Je suis très content. C’est difficile pour l’actionnaire (la famille Kita) car il envisageait sans doute plus de départs, mais en tant qu’entraîneur j’ai un effectif qui doit permettre au club de faire des résultats. Aujourd’hui, on n’a plus d’excuses avec l’effectif qu’on a » avait confié Kombouaré.

Kari a refusé le FC Nantes

Mais les Canaris ont essuyé quelques échecs durant la fenêtre estivale. Ce samedi, Foot Mercato nous apprend que le FC Nantes avait des vues sur Ayman Kari, déclassé au PSG. Le club aurait transmis une offre au jeune joueur, qui aurait repoussé toutes les propositions sur la table cet été.

Le plan de Kari est dévoilé

Le média annonce que Kari aurait pris la décision de rester au PSG cette saison, même sans la perspective d’évoluer sous les ordres de Luis Enrique. Le but du milieu de terrain de 19 ans est de quitter la capitale en tant qu’agent libre pour obtenir une prime à la signature.